Gehlen Bräutigam Capital GmbH: Seed-Money-Hürde genommen DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung Gehlen Bräutigam Capital GmbH: Seed-Money-Hürde genommen 16.07.2018 / 10:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gehlen Bräutigam Capital GmbH: Seed-Money-Hürde genommen Die beiden EX-Investmentbanker Daniel Gehlen und Marc Bräutigam kommen planmäßig voran. Nach Gründung ihrer Fondsboutique ,Gehlen Bräutigam Capital GmbH' und Auflage eines auf Nebenwerte ausgerichteten Aktienfonds, haben sie bereits nach kurzer Zeit erfolgreich die ersten 5,3 Mio EUR Volumen akquiriert und mit der Kapitalisierung der Seed-Tranche ihr erstes Etappenziel erreicht. "Jetzt konzentrieren wir uns auf den Aufbau eines erfolgversprechenden Portefeuilles, bevor wir uns mit weiteren Fonds-Tranchen für Institutionelle und Private befassen", erläutert Bräutigam das weitere Vorgehen. Das hochmotivierte Team nutzt bei der Fondsberatung flexibel und opportunistisch eine Vielzahl von öffentlichen und nicht-öffentlichen Quellen zur Ideengenerierung. Bei der Anlage setzt der Fonds insbesondere auf europäische Nebenwerte sowie auf ausgewählte Sondersituationen. Hierbei verfolgt das Duo einen langfristig orientierten Value-Ansatz. "Wir sind davon überzeugt, durch eine tiefere Kenntnis der Unternehmen Mehrwert generieren zu können. Zudem konzentrieren wir unser Portfolio bewusst auf die besten 20-30 Opportunitäten, frei von Benchmark-Denken," erklärt Gehlen die Umsetzung des Anlagekonzeptes. Um langfristig eine attraktive Rendite generieren zu können und das Anlagekonzept nicht zu verwässern, soll der aktiv gemanagte Fonds bei EUR 100 Mio. geschlossen werden. "Unser Ziel ist nicht die Maximierung der Assets, sondern der Performance", schmunzelt Bräutigam. Die beiden Gründer verfügen über langjährige Erfahrung im Investment Banking und Asset Management. Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Barclays in Frankfurt und London sind Gehlen und Bräutigam ein sehr eingespieltes Team geworden. Zuvor haben die beiden u.a. bei Goldman Sachs, der Union Investment und Eckert Mittelstand Invest gearbeitet. "Wir legen großen Wert auf Interessengleichheit mit den Investoren und sind daher auch selbst in den Fonds investiert", sagt Gehlen. Weitere Informationen für die Presse: Gesellschaft: Gehlen Bräutigam Capital GmbH Fonds: Gehlen Braeutigam Value HI, WKN A2JF8Z Gesprächspartner: Marc-Lennart Bräutigam, Tel. 069 6677 48118 , E-Mail marc.braeutigam@gbcvalue.com Verwahrstelle: Berenberg Vermögensverwalter Office Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg vvo@berenberg.de 16.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 704377 16.07.2018

