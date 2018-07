Kein Unternehmen hat in Deutschland in den letzten Jahren mehr Zusammenschlüsse beim Bundeskartellamt angemeldet als die Rethmann SE & Co. KG. Das geht aus dem letzte Woche veröffentlichten neuen Hauptgutachten der Monopolkommission hervor. Demzufolge meldete die Muttergesellschaft von Remondis in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt 23 Übernahmen und Zusammenschlüsse bei den Wettbewerbshütern in Bonn ...

