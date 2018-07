"Vor mehr als 30 Jahren - am 14. Juli 1988 - wurde Spängler IQAM Invest gegründet. In diesen 30 Jahren ist Spängler IQAM Invest trotz einiger Turbulenzen an den Kapitalmärkten stetig gewachsen und hat sich maßgeblich weiterentwickelt", erläutert Markus Ploner, CFA, MBA, Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest. 19 Publikumsfonds mit einem Volumen von rund 1,4 Milliarden Euro stehen 81 Spezialfonds und Mandaten mit einem Volumen von rund 5 Milliarden Euro gegenüber.* "Wir haben nicht nur eine große Anzahl erfolgreicher Produkte am Markt platziert und viele individuelle, maßgeschneiderte Investmentlösungen realisiert, sondern haben auch durch die konsequente Fokussierung auf Innovation...

Den vollständigen Artikel lesen ...