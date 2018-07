München (www.aktiencheck.de) - Das weltweite Geschäft mit Luxusgütern hat in der ersten Hälfte 2018 deutlich angezogen, so Bain & Company Germany in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: - Im Gesamtjahr wird der Umsatz voraussichtlich um 6 bis 8 Prozent auf 276 bis 281 Milliarden Euro zulegen - Die Lust der jungen Generation in China auf Luxus treibt den Absatz von Premiummarken dort 2018 um mehr als 20 Prozent in die Höhe - In Europa schwächt sich das Wachstum auf 2 bis 4 Prozent leicht ab - Mit einem Plus von bis zu 5 Prozent gewinnt der amerikanische Kontinent an Dynamik - Der Onlinehandel nimmt weiter zu und wächst mit traditionellen Absatzkanälen immer mehr zusammen Luxus wird zunehmend zum Lebensgefühl der Millenials. ...

