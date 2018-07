Seattle (ots) -



Heute um 12:00 Uhr mittags startet Amazons größter Prime Day mit 36 Stunden Einkaufszeit



- Die besten Angebote von Amazon Devices - Prime-Mitglieder können 110 Euro beim Kauf eines Echo Show und 15 Euro beim Kauf eines Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung sparen - Neu, neuer, Prime Day Neuheiten: Exklusiver und limitierter Zugang zu neuen Produkten von bekannten Marken für Prime-Mitglieder



In wenigen Stunden startet der Prime Day 2018. Ab heute um 12:00 Uhr mittags bis 17. Juli 2018 um Mitternacht haben Prime-Mitglieder insgesamt 36 Stunden lang Zeit, unter https://www.amazon.de/primeday aus tausenden Angeboten ihre Lieblingsprodukte zu entdecken und einzukaufen. Dabei können sie aus zahlreichen Prime Day-Highlights und Blitzangeboten aus über 30 Kategorien wählen. Blitzangebote aus den Bereichen Elektronik, Haushaltswaren, Drogerie & Körperpflege, Lebensmittel & Getränke, Fashion, Spielzeug und mehr starten in den 36 Stunden des Prime Days laufend neu - ab dem 17. Juli um 6 Uhr morgens starten neue Blitzangebote sogar alle 5 Minuten. Prime-Mitglieder können zudem von den besten Angeboten für Amazon Devices wie Echo, Fire TV oder Fire Tablets profitieren - erstmals als Deals am Prime Day dabei sind Echo Geräte mit Bildschirm. Wer Prime noch nicht kennt, kann den Service unter https://www.amazon.de/prime 30 Tage lang kostenlos testen.



Auf folgende Angebote können sich Prime-Mitglieder besonders freuen:



- Prime-Mitglieder sparen bis zu 50% beim Kauf eines Amazon Device: Echo Show für 119,99 Euro (110 Euro Rabatt), Echo für 64,99 Euro (35 Euro Rabatt), Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung für 24,99 Euro (15 Euro Rabatt), Echo Spot für 94,99 Euro (35 Euro Rabatt), Fire HD 10 Tablet mit Alexa Hands-free für 99,99 Euro (80 Euro Rabatt) - Attraktive Smart Home Bundles - über 40% Rabatt beim Kauf von Echo Show + Ring Video Doorbell Pro und 50% Rabatt für Echo Dot + TP-link HS100 Smart Plug - Smart-Home-Produkte wie Beleuchtung von Philips und Osram bis zu 45% reduziert - Spielekonsolen und VR-Geräte verschiedener Hersteller bis zu 20% reduziert - Gaming-Artikel von Logitech, Corsair und Razer bis zu 30% reduziert - Fitnesstracker, unter anderem von Fitbit und Garmin, bis zu 50% reduziert - Notebooks und Tablets wie Samsung Galaxy Tab A und Microsoft Surface Book bis zu 30% reduziert - Smartphones ausgewählter Marken wie Samsung, Huawei und Nokia bis zu 45% reduziert - Staubsauger und Saugroboter bis zu 50% reduziert - 20% Extra-Rabatt auf ausgewählte geöffnete und gebrauchte Produkte von Amazon Warehouse - Kaffeemaschinen und andere Küchenprodukte bis zu 50% reduziert - Steelbooks, 3D- und 4K-UHD Blu-rays bis zu 40% reduziert - 20% Extra-Rabatt auf ausgewählte Bekleidung



Erstmals erhalten Prime-Mitglieder auf https://www.amazon.de/primedayneuheiten für einen begrenzten Zeitraum exklusiven Zugriff auf neue Produkte und Sondereditionen von bekannten und aufstrebenden Marken. Zu den Prime Day Neuheiten in Deutschland und Österreich gehören unter anderem das Microsoft Surface Pro, die Sonicare Protective clean Zahnbürste von Philips oder die Smartwares Farb-Leuchtmittel.



Mit den Einkaufstipps unter https://www.amazon.de/primedayratgeber machen Kunden das Beste aus dem Prime Day und dank der Funktion "Angebote beobachten" in der Amazon App können sie Deals bereits bis zu 24 Stunden vor Angebotsstart entdecken.



Noch mehr Prime Day



Neben den Blitzangeboten und Angeboten des Tages gibt es viele weitere attraktive Angebote im Rahmen des Prime Days zu entdecken:



- Amazon Music - Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Music-Streaming-Service mit Zugang zu über 50 Millionen Songs, tausenden Playlisten und Radiostationen sowie innovativen Alexa Spracherkennungsfunktionen vier Monate lang für nur 0,99 Euro testen - das entspricht einer Ersparnis von über 95% im Vergleich zur regulären Mitgliedschaft für Prime-Mitglieder. - Prime Video, DVDs und Blu-rays - Bis zu 50% sparen bei beliebten Filmen und TV-Serien - digital bei Prime Video sowie auf DVD und Blu-ray. - Prime Video Channels - Bis 17. Juli können Prime-Mitglieder Discovery Channel, Cirkus und Filmtastic drei Monate gratis testen und Sony Channel, Arthouse CNMA, Home of Horror, MGM und Terra X drei Monate für 0,99 Euro pro Monat testen - sofern sie den jeweiligen Channel bislang noch nicht abonniert haben. Alle Prime Video Channels sind ohne langfristigen Vertrag buchbar und jederzeit kündbar. - Twitch Prime - Prime-Mitglieder dürfen sich auf hunderte Stunden an Gratis-Spielzeit freuen, denn täglich gibt es bis zum 18. Juli ein PC-Spiel geschenkt - darunter Titel wie Pillars of Eternity und Brutal Legend. Zusätzlich erhalten Mitglieder kostenlose In-Game-Items für beliebte Spiele wie Warframe und PlayUnknown's Battlegrounds. - Kindle Unlimited - Drei Gratis-Monate Kindle Unlimited für Prime-Mitglieder. - Audible - Prime-Mitglieder, die Audible noch nicht kennen, erhalten 50% Rabatt auf eine einjährige Mitgliedschaft beginnend am 16. Juli 2018. - Prime Now & AmazonFresh - Mit Prime Now profitieren Prime-Mitglieder in Berlin und München von 30% Rabatt auf viele Produkte des täglichen Bedarfs. Neukunden in Berlin und München erhalten darüber hinaus jeweils 10 Euro Rabatt auf ihre erste und zweite Prime Now Bestellung ab 40 Euro. AmazonFresh Kunden in Berlin, Potsdam, Hamburg und München, die ihren Wocheneinkauf erledigen möchten, erhalten ebenfalls 30% Rabatt auf Produkte des täglichen Bedarfs. - Amazon App - Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich, die die Amazon App bis zum 31. Juli herunterladen und sich erstmals anmelden, erhalten eine 10-Euro-Gutschrift auf ihrem Amazon Konto für einen berechtigten Einkauf ab 25 Euro. - Amazon Gutschein Promotion - Kunden, die während des Prime Days einen digitalen Amazon-Gutschein oder einen Amazon-Gutschein zum Ausdrucken im Wert von mindestens 100 Euro kaufen, erhalten einen Aktionsgutschein über 10 Euro. Das Angebot ist limitiert auf die ersten 40.000 Kunden. - Amazon Fashion - Prime-Mitglieder erhalten bis zu 30% Rabatt auf Puma, New Balance und Vans sowie auf eine große Auswahl an Styles der Amazon Fashion Private Brands inklusive find. und Truth & Fable. - Launchpad - Angesagte Start-ups gewähren Prime-Mitgliedern am Prime Day bis zu 30% auf ausgewählte Produkte bei Amazon Launchpad. - Amazon Handmade - Prime-Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf Produkte ihrer Lieblingskunsthandwerker bei Amazon Handmade. - Amazon Business - Business-Kunden erhalten bis zu 20% Rabatt auf ausgewählte Bosch Professional Artikel wie Schlagbohrschrauber oder Multifunktionswerkzeug. Zusätzlich können sich Kunden, die Amazon Business noch nicht kennen, am Prime Day unter https://www.amazon.de/business/primeday registrieren und erhalten dabei einen 50% Gutschein auf ihren ersten Einkauf bis 100 Euro.



Angebote von Händlern und Unternehmen



Weltweit können sich Kunden am Prime Day zudem auf hunderttausende Angebote von kleinen und mittelständischen Unternehmen freuen, die jeden Tag zur Produkt-Vielfalt auf Amazon beitragen. Zu den vielfältigen Angeboten zählen unter anderem Produkte von: Visualstatements, Balolo Shop und Alleswisser.



