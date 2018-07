Zürich - Die Zahl chinesischer Zukäufe in Europa ist weiter rückläufig: So gab es in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwölf Prozent weniger Übernahmen und Unternehmensbeteiligungen in Europa, die Zahl sank von 126 auf 111. Das Investitionsvolumen hat sich sogar mehr als halbiert: von 31,6 auf 14,9 Milliarden US-Dollar.

Nach wie vor die meisten Transaktionen führten chinesische Investoren in Deutschland und Grossbritannien durch, in beiden Ländern sank die Zahl der Zukäufe aber von 26 auf 22. In der Schweiz fanden im 1. Halbjahr 2018 insgesamt sieben Transaktionen statt (2017 waren es insgesamt sieben Transaktionen mit einem Volumen von gesamthaft 773 Millionen US-Dollar). In diesem Jahr haben chinesische Käufer bereits die folgenden Schweizer Firmen akquiriert bzw. Beteiligungen an diesen erworben oder erhöht: Bally International, Mercuria Energy Group, Swiss Education Group, Lista Holding, Takeda Chromo, Granite Capital und M.A. Med Alliance; die Transaktion mit Lista hatte ein Volumen in der Höhe von 0,2 Milliarden US-Dollar und war damit die zehntgrösste Transaktion in ganz Europa im ersten Halbjahr 2018.

Das sind Ergebnisse einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die M&A-Investitionen chinesischer Unternehmen in ganz Europa untersucht.

Mehr Misstrauen, strengere Vorschriften

Seit dem ersten Halbjahr 2016, als europaweit 176 Transaktionen durchgeführt wurden, sinkt die Zahl chinesischer Übernahmen und Beteiligungen in Europa kontinuierlich. Bis dahin gab es zwischen 2006 (40 Transaktionen) und 2016 (309 Deals) jedes Jahr mehr Transaktionen. Yi Sun, Leiterin der China Business Services Deutschland, Österreich und Schweiz bei EY, führt diesen Abwärtstrend auf mehrere Faktoren zurück: "Der Gegenwind hat eindeutig zugenommen. Es gibt teilweise politische Bedenken und die Sorge vor einem Ausverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...