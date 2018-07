Paris - Die Anleger an den kontinentaleuropäischen Aktienmärkten haben sich nach der Erholung der vergangenen beiden Wochen am Montag ein wenig weiter aus der Deckung gewagt. Der EuroStoxx 50 stieg am Vormittag um 0,21 Prozent auf 3461,69 Punkte. In Paris ging es für den Cac-40 um 0,12 Prozent auf 5435,95 Punkte aufwärts, während der Londoner FTSE 100 um 0,03 Prozent auf 7659,41 Punkte fiel.

Börsianer werteten Aussagen des chinesisches Ministerpräsident Li Keqiang im Rahmen des EU-China-Gipfels als leicht positiv, denen zufolge China keinen Handelskrieg mit den USA wolle. Er warf den USA aber zugleich vor, mit ihrem einseitigen Vorgehen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu verstossen. Eine abermalige Zuspitzung des Handelsstreits kann die Stimmung ...

