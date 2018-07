Bei VW war bisher in diesem Jahr nicht gerade Kontinuität beim Top-Management angesagt. Es sei nur an den Frühling erinnert, als es eine "Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern" gab, wie es so schön heißt. Konkret bedeutete dies, dass Dr. Herbert Diess der neue Vorstandsvorsitzende von Volkswagen wird und damit Matthias Müller ablöst. Vor wenigen Tagen dann eine weitere Personalia-Neuigkeit bei VW: Demnach wird der bisherige Vorstandsvorsitzende von "Volkswagen Nutzfahrzeuge" ... (Peter Niedermeyer)

