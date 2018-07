In ihrem Express-Bereich boomt es. Daher legt sich die Deutsche Post 14 Boeing-Frachtflugzeuge des Typs 777 zu. Die Tochter DHL Express hat sich zudem Optionen und Vorkaufsrechte für sieben weitere Flugzeuge gesichert. Die ersten vier Flugzeuge sollen im kommenden Jahr geliefert werden. Boeing zufolge beläuft sich der Wert der Bestellung für die 14 Flugzeuge auf rund 4,7 Mrd. $. Im laufenden Jahr werden Anzahlungen der Post in einer Höhe von rund 200 Mio. Euro für die neuen Maschinen fällig - diese sind aber bereits in den Investitionsplanungen des Bonner Konzerns für 2018 enthalten.



DHL Express betreibt mit 17 Partnerairlines mehr als 260 Flugzeuge, die auf über 600 Flügen am Tag in 220 Ländern unterwegs sind. Während DHL Express in der Vergangenheit Flugzeuge vor allem geleast hatte, wird der Kauf eigener Frachter die Kostenposition der Sparte verbessern.



