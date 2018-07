Zürich - Frauen sind in der Schweiz und weltweit als Arbeitskräfte im Bereich Cybersicherheit unterrepräsentiert. Gleichzeitig hat diese Branche zunehmend mit einem globalen Mangel an Fachkräften zu kämpfen. Damit Unternehmen diese Lücke schliessen können, lanciert das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) die Initiative «Women in Cyber», mit die Kundschaft, Experten sowie Kolleginnen zusammengebracht werden, die im Bereich Cybersicherheit für Geschlechterparität sorgen wollen.

Die Initiative «Women in Cyber» entstand im Jahr 2015 in Grossbritannien und hat sich im gesamten Raum EMEA zu einer gemeinschaftlichen Initiative mit einer gemeinsamen Vision für die Zukunft entwickelt: Förderung der Geschlechterdiversität im Bereich Cybersicherheit durch Initiierung von Dialog, Sensibilisierung und Förderung einer Gemeinschaft, die weibliche Talente dazu inspiriert, eine Karriere in dieser Branche einzuschlagen.

Aufgrund des Trends zu vermehrter Digitalisierung und der steigenden Cyberkriminalität ist die Cybersicherheit heute auf der ganzen Welt zu einem der wichtigsten und am schnellsten wachsenden Technologiebereiche geworden. Dennoch nimmt ...

