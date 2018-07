Nachdem die USA weitere Zölle auf chinesische Güter angekündigt haben, hat China Beschwerde bei der WTO eingelegt. Beim EU-China-Gipfel in Peking zeigt sich: Trump lässt die EU und China zusammenrücken.

China schaltet die WTO im eskalierenden Handelskonflikt mit den USA ein. Die Volksrepublik legte bei der Welthandelsorganisation Beschwerde gegen die jüngst angedrohten US-Zölle auf chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar ein, wie das Handelsministerium in Peking am Montag mitteilte. Auf diese Waren sollen zusätzlich zehn Prozent bei der Einfuhr in die USA fällig werden - darunter Sojabohnen, Stahl, Kohle und Elektronik. China hat deutlich gemacht, dass es mit Gegenmaßnahmen reagieren wird.

Wegen des großen Handelsdefizits der USA zieht US-Präsident Donald Trump gerade mit Strafzöllen gegen China, die EU, aber auch Japan, Kanada oder Mexiko zu Felde. Nach einem ersten Aufschlag mit 25-prozentigen Strafzöllen auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden US-Dollar sollen diesen Monat weitere auf Einfuhren von 16 Milliarden folgen. Bis Ende August droht Trump mit Sonderabgaben von zehn Prozent auf Waren aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar. Er denkt an Strafzölle auf alle chinesischen Einfuhren von rund 500 Milliarden US-Dollar.

Vor dem Hintergrund eines drohenden Handelskrieges mit den USA gaben China und die EU auf einem gemeinsamen Gipfel in Peking den seit vier Jahren nur langsam vorankommenden Verhandlungen über ein Investitionsabkommen neuen Schwung. Auch wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe vereinbart, um eine Reform der WTO voranzubringen. Zum ersten Mal seit drei Jahren endete das Treffen ...

