Die beiden Schweizer Standorte von Limmatdruck| Zeiler- Köniz und Spreitenbach - spezialisieren sich künftig verstärkt auf den lokalen Markt. "Wir bauen Spreitenbach zum Produktionscenter für Verpackungslösungen für den Schweizer Markt aus. Hier haben wir in den vergangenen zwei Jahren bereits erheblich investiert und mit dem Traycenter und dem Pharmacenter die Produktion bereits fokussiert. Damit ist dieser Standort für die Anforderungen der Kunden in der Schweiz und insbesondere der Pharmabranche gut gerüstet", erläutert Hans-Christian Bestehorn, geschäftsführender Gesellschafter der RLC Packaging Group. In Köniz entsteht ein Innovations- und Servicecenter für die Verpackungs- und Designentwicklung. Zudem verbleibt die Produktion einzelner, spezifischer Verpackungslösungen ...

