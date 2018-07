Die im Vergleich höhere Präzision und der Gewinn an Dynamik sowie Effizienz der elektrischen Antriebe überzeugen Betreiber mehr und mehr auch auf offener See - vor allem vor dem Hintergrund steigender Sicherheitsanforderungen und strikteren Umweltauflagen. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Getriebehersteller O&K Antriebstechnik, Teil der Bonfiglioli-Gruppe, laufen seit kurzem Offshore-Gittermastkrane der Palfinger Marine mit einem neuartigen elektrischen Antriebskonzept.

Zu Beginn weckten die mit dem Projekt verknüpften mechanischen Anforderungen den Ehrgeiz der Konstrukteure: Sie sollten bei Stahlgitter-Verstellausleger-Kränen für die Hauptwinde und die Ausleger-Winde möglichst kompakte elektrische Antriebe entwickeln - bei einer Reichweite bis 40 Meter und einer Tragfähigkeit (safe working load) von 60 Tonnen. Allerdings waren die jeweiligen Bauräume durch die Stahlgitterstruktur des Kranauslegers strikt vorgegeben, da aus Sicherheitsgründen nichts über die Gitterstruktur hinausragen darf. Gleichzeitig gab die Krangröße auch die Seilstärken und -längen und somit auch die Trommeldimensionen vor. In Verbindung mit den notwendigen Drehmomenten beziehungsweise den Motorleistungen war schnell klar, dass ein einfacher elektrischer Antrieb die Leistungsanforderungen innerhalb des zur Verfügung stehenden Bauraumes nicht erfüllt. Die konstruktive Aufgabe bestand nun darin, die Leistung auf mehrere Motoren aufzuteilen, das Drehmoment aber komplett auf die Windentrommel zu bringen.

Komplizierte Enge

Laut Berechnungen reichen für den Antrieb der Seilwinde für den Hakenbetrieb die Aufteilung auf vier Elektromotoren der Baugröße IEC 280 mit ...

