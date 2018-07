Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Juni tendierte der europäische Unternehmensanleihemarkt (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) unter leichten Schwankungen seitwärts, so die Experten von Union Investment.Die Risikoprämien hätten sich angesichts der allgemeinen Unsicherheit an den Finanzmarkten um fünf auf 71 Basispunkte ausgeweitet. Themen wie die Regierungsbildung in Italien und der Handelsstreit zwischen China, den USA und auch dem Euroraum hätten die Anleger beschäftigt. Dabei hätten sich die Stimmen gemehrt, die angesichts der Strafzoll-Problematik eine Wachstumsabschwächung erwarten würden. Anleihen von Unternehmen mit Bezug zu den Schwellenländern (EM) seien hierdurch unter Druck geraten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...