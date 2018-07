Wien (www.anleihencheck.de) - Letze Woche wurden rund EUR 25,2 Mrd. über Anleihen platziert und damit die sechste Woche in Folge ein Gesamtemissionsvolumen von mindestens EUR 20 Mrd. erreicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit einem Anteil von rund 12% an den Emissionen von letzter Woche habe das Corporate Segment nur einen geringen Beitrag ausgewiesen, während für den Großteil Papiere von Financials als auch des öffentlichen Sektors verantwortlich gewesen seien. Spreadseitig habe sich die leichte Erholung auf Indexebene am Freitag fortgesetzt und im Wochenvergleich bei Non-Financials sowie Financials am Kassa- und CDS-Markt zu niedrigeren Risikoprämien geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...