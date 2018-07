Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Welt hält die Luft an, wenn sich heute Donald Trump und Wladimir Putin erstmals persönlich in Helsinki treffen, berichten die Analysten der Helaba.Nach seinen schon peinlichen Auftritten in der vergangenen Woche beim NATO-Gipfel und in Großbritannien wisse niemand so recht, welche Taktik der US-Präsident einschlage. Wenn die EU ein Feind Amerikas sei, frage man sich, wie er dem russischen Präsidenten entgegentrete. Seine Angriffe gegen Deutschland wegen der geplanten Erdgaspipeline Nord Stream 2 hätten für zusätzliche Spannungen gesorgt. Der Stellvertreterkrieg in Syrien und die Lage auf der Krim-Halbinsel seien nur einige Themen, die das Verhältnis der beiden Supermächte schon lange belasten würden. ...

