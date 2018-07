Hamburg (ots) - Der EOS Konzern mit Hauptsitz in Hamburg hat sich im Geschäftsjahr 2017/18 außerordentlich positiv entwickelt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 271,5 Millionen Euro 39 Prozent über dem des Vorjahrs. Analog zum EBT hat EOS auch den Umsatz deutlich gesteigert: Er erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 19,8 Prozent auf 795 Millionen Euro. Da EOS das Geschäftsjahr im Gesamtkonzern auf den 28. Februar umgestellt hat, trugen 30 Gesellschaften in West- und Osteuropa mit zwei zusätzlichen Monaten zur Umsatzentwicklung bei.



"Wir haben uns erneut in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld behauptet", sagt Klaus Engberding, Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe. Gerade im Segment Forderungskäufe sei der Preisdruck enorm gestiegen, auch durch liquiditätsstarke branchenfremde Investoren. "Für uns ist das Geschäftsfeld des Ankaufs von notleidenden Forderungen weiterhin essentiell. Das haben wir im vergangenen Jahr erneut erfolgreich unter Beweis gestellt." Dabei setze EOS künftig noch stärker auf den Kauf von immobilienbesicherten Forderungspaketen.



Wichtige Kennzahlen im Überblick:



2017/18 2016/17 Umsatzerlöse (Mio. EUR) 795,0 663,8 EBITDA (Mio. EUR) 279,8 222,6 EBT (Mio. EUR) 271,5 195,4



Das bedeutet Erfolg für EOS



"Ein exzellentes Geschäftsergebnis bedeutet für mich viel mehr als EBT- und Umsatzsteigerung: Ich meine damit Fortschritt bei Digitalisierung und Kulturwandel", sagt Engberding. "Wie wir bei EOS zusammenarbeiten und Ideen entwickeln - das ist für mich entscheidend." Da sei EOS einen großen Schritt vorangekommen: Erkennbar ist dies etwa an der Entwicklung und Nutzung neuer Technologien, besonders die Themen Smart Data und Künstliche Intelligenz sind dabei wichtig. "Die systematische Nutzung relevanter, pseudonymisierter Daten unterstützt uns entscheidend bei der Bewertung und der Bearbeitung von Forderungspaketen und sichert damit unsere Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Engberding. So erschließt sich EOS sowohl die Möglichkeit in neue Assetklassen als auch in Forderungsportfolios in Nicht-EOS-Ländern zu investieren. Der Einsatz von Advanced Analytics komme sowohl den Kunden von EOS als auch deren Endkunden zugute. "Indem wir die Bearbeitung individuell auf jeden säumigen Zahler abstimmen, können wir schnell eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden."



Ergebnisse in den Regionen



In Deutschland wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 327,5 Millionen Euro gesteigert. Mit einem Anteil von 41,2 Prozent am Konzernumsatz ist Deutschland damit weiterhin der wichtigste regionale Markt.



Mit einem Umsatzwachstum von 46,4 Prozent hat die Region Westeuropa erneut ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Insgesamt hat EOS dort 240,4 Millionen Euro umgesetzt. Ein Grund ist die erfreuliche Geschäftsentwicklung in Frankreich, Belgien, Spanien und der Schweiz.



Die Region Osteuropa hat mit 183,2 Millionen Euro ihren bisher höchsten Wert in der Geschichte des EOS Konzerns erwirtschaftet. Damit konnte das bereits hervorragende Niveau des Vorjahrs um 39,4 Prozent gesteigert werden. Zum Zuwachs trugen insbesondere die deutlich gestiegenen Umsätze aus Forderungskäufen in Kroatien und Ungarn bei.



In der Region Nordamerika lag der Umsatz unter dem des Vorjahrs, da in den USA der Vertrag über die Bearbeitung von staatlichen Studentendarlehen zum Anfang des Geschäftsjahrs ausgelaufen ist.



Die EOS Gruppe



Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Finanzdienstleistungen. Als Experte bei der Bewertung und Bearbeitung von Forderungen setzt EOS auf neue Technologien, um seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern finanzielle Sicherheit durch smarte Services zu bieten. Schwerpunkt ist der Ankauf von unbesicherten und besicherten Forderungsportfolios. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe mit rund 7.500 Mitarbeitern und mehr als 60 Tochterunter-nehmen über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, der Immobiliensektor sowie E-Commerce.



Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.



