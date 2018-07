FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.07.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 449 (468) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CITIGROUP RAISES ASOS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 7000 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS MICRO FOCUS TO UNDERPERFORM (NEUTRAL) - TARGET 1102 (1200) P - DEUTSCHE BANK INITIATES COUNTRYSIDE PROPERTIES WITH 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5450 (5250) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6600 (6300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RESUMES DAILY MAIL WITH 'SELL' - TARGET 674 PENCE - HSBC CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1700 (2030) PENCE - HSBC CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 190 (195) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 655 (640) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2890 (2820) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2800 (2750) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 545 (630) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 405 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob