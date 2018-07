Mainz (ots) - Freitag, 27. Juli.2018, 22:55 Uhr



aspekte - on tour Bundesland Bayern



Der "Freistaat Bayern" wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und feiert diesen Geburtstag und sich selbst. Anlass für "aspekte", den Blick einmal gezielt auf den Südosten der Republik zu richten.



"Mythos Bayern - Wald, Gebirg' und Köngistraum" - so ist die Landesausstellung im bayerischen Kloster Ettal zum Jubiläumsjahr überschrieben. Doch was hat es mit diesem "Mythos" auf sich?



Warum sind die Bayern eigentlich so stolz auf ihren "Freistaat"? Welche Rolle spielen Traditionen im 21. Jahrhundert und für die Generation "Internet"? Was macht sie aus, die bayerische Kultur? Warum ist München nicht nur im Fußball die Nummer eins, sondern liegt auch kulturell ganz weit vorn, mit einer Fülle von bedeutenden Kunstmuseen und einer Staatsoper, die zu den besten Opernhäusern der Welt zählt? Warum und mit welchen Projekten bewirbt sich Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas?



Moderatorin Katty Salié ist in ganz Bayern unterwegs - von Franken bis zur Zugspitze, von der Landeshauptstadt bis in die hintersten Winkel im Bayerischen Wald. Sie trifft unter anderem die Rapper "Dicht & Ergreifend", die in Mundart rappen, spricht mit der Münchner Kabarettistin Luise Kinseher, die als "Mamma Bavaria" den Politikern die Leviten gelesen hat und fragt den "zugereisten" Theatermacher Matthias Lilienthal aus Berlin nach seinen Erfahrungen mit Bayern.



Drei Folgen "aspekte - on tour" werden ausgestrahlt. Die folgenden Termine sind jeweils Freitag: 03.08., 22:55 Uhr und 17.08., 23:15 Uhr.



