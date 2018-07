Riverside Natural Foods startete 2013 am Standort im kanadischen Vaughan, Ontario, als innovatives Start-up-Unternehmen mit der Herstellung verschiedener Snackprodukte. Das Erfolgsrezept: Alle Produkte sind frei von den häufigsten Allergenen und vollständig hergestellt aus ökologisch angebauten Zutaten. Aktuell verkauft das Unternehmen Müslibällchen und -riegel in über 8.000 Läden in Kanada und den USA. Bis vor Kurzem verpackte Riverside seine Snacks halbautomatisch. Das enorme Wachstum machte die Investition in eine Automatisierungslösung erforderlich. Seit März 2018 setzt das Unternehmen bei der Endverpackung seiner Müsliprodukte auch auf die Verpackungstechnologie von Schubert. Neben den technischen Aspekten wurde der kanadische Kunde durch die kompakte Bauweise der Anlage sowie den zügigen Formatwechsel schnell überzeugt. Ein wichtiger Faktor bei der Wahl von Schubert als Partner war die räumliche Nähe und der persönliche Kontakt. Denn das kanadische Büro von Schubert Packaging Automation liegt nur eine halbe Stunde Autofahrt von Riversides Produktionsstandort in Vaughan entfernt. Mit seinen lokalen Servicetechnikern und einem umfassenden Serviceangebot kann Schubert Kunden in Nordamerika eine sichere Produktion gewährleisten.

Riverside orderte bei Schubert eine TLM-Pickerlinie mit fünf Teilmaschinen für die Endverpackung seiner Müslibällchen der Marke Made Good Granola Minis. Die TLM-Maschine sollte die in Schlauchbeutel verpackten Müslisnacks mit Packungen in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in verschiedene Kartongrößen und in Spezialformate an Beutelpackungen endverpacken. Schubert entwickelte verschiedene Verpackungsgrößen nach Kundenwunsch, die in enger Abstimmung mit Riverside im Hinblick auf das Verpackungsdesign und die optimale Maschinengängigkeit entstanden.

Wachstum fordert automatisierte Lösung

Riverside produziert seine Müslibällchen in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen: Schokoladenchips, Beerenmischung, Apfel-Zimt, Schoko-Banane und Erdbeere. Aktuell werden die leckeren Snacks mit jeweils einer Geschmacksrichtung in 4er-, 5er- und 28er-Packs in Kartons verpackt. Im Anwendungsfall bei Riverside platzieren fünf F4-Pick-and-Place-Roboter bis zu 400 Beutel pro Minute in Kartons.

Ebenso lassen sich unterschiedliche Geschmacksrichtungen mithilfe ...

