Sie sind jung und fristen dennoch schon ein Leben hinter Gittern: jugendliche Intensivtäter. Am Donnerstag, 19. Juli 2018, 20.15 Uhr, begleitet die ZDFinfo-Doku "Jung und kriminell" jugendliche Intensivtäter auf ihrem Weg zurück in ein straffreies Leben. Der Film "Strategien gegen Intensivtäter" von Yasemin Ergin beleuchtet die Gründe für Jugendkriminalität und die Schwächen des deutschen Justizsystems. Im Gespräch mit den betroffenen Jugendlichen, mit Sozialarbeitern, einem Jugendrichter und einer Kriminologin werden Probleme und Lösungsansätze diskutiert.



Ali ist 19 Jahre alt und hat bereits knapp drei Jahre seines Lebens in Haft verbracht - wegen Bandendiebstahls und schweren Raubes. Auch die 21-jährige Romina saß drei Jahre im Gefängnis. Sie schlug jemanden zusammen. Toni ist 17 Jahre alt und befindet sich zurzeit wegen mehrerer Überfälle und schwerer Körperverletzung in Jugendhaft. Alle drei waren noch Kinder, als sie straffällig wurden. Doch wie konnte es dazu kommen? Wie kommt die Justiz mit jugendlichen Intensivtätern klar? Braucht es härtere Strafen oder mehr Erziehung?



ZDFinfo wiederholt "Jung und kriminell - Strategien gegen Intensivtäter" am Mittwoch, 25. Juli 2018, 1.15 Uhr, sowie am Donnerstag, 26. Juli 2018, 7.00 Uhr.



