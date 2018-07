Mainfirst hat die Einstufung für Deutsche Bank nach vorläufigen Gewinnkennziffern für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn habe deutlich über den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Daniel Regli in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dies resultiere aber in erster Linie aus Einmaleffekten und nicht-operativen Effekten. Insgesamt gesehen habe sich der Anlagehintergrund dadurch nicht wesentlich geändert./mis/edh

Datum der Analyse: 16.07.2018

ISIN DE0005140008

