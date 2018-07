Nach nur zwei Jahren reicht der Hamburger Milliardär seine VTG-Anteile weiterreichen. Der Infrastrukturfonds von Morgan Stanley übernimmt.

Der Unternehmer Klaus Michael Kühne steigt beim Hamburger Schienenlogistik-Konzern VTG aus. Die Kühne Holding will ihre vor gut zwei Jahren erworbene 20-Prozent-Beteiligung an den Infrastruktur-Fonds der US-Investmentbank Morgan Stanley weiterreichen, die mit 29 Prozent bereits der größte VTG-Aktionär ist, wie der Käufer am Montag mitteilte.

Morgan Stanley Infrastructure käme mit der Übernahme der Kühne-Anteile auf 49 Prozent an der VTG und gibt deshalb vorsorglich ein Übernahmeangebot für den Waggonvermieter ab, das Kühne dann annehmen ...

