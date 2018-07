Noratis AG verstärkt Team im Bereich Immobilienankauf DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Noratis AG verstärkt Team im Bereich Immobilienankauf 16.07.2018 / 12:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Noratis AG verstärkt Team im Bereich Immobilienankauf Eschborn, 16. Juli 2018 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") baut im Zuge ihrer Wachstumsstrategie den Bereich Immobilienankauf weiter aus. Leopold zu Stolberg wird als stellvertretender Leiter des Bereichs fungieren, Stefan Huber wird das Team in dieser Abteilung ebenfalls verstärken. Beide personellen Zugänge verfügen über langjährige Berufserfahrung im Bereich Immobilien u.a. in der Projektentwicklung und im Asset Management. Zu Stolberg war zuletzt als Associate Director bei der CONREN Land AG beschäftigt. Huber kommt von der Corpus Sireo Real Estate GmbH, bei der er als Senior Associate Manager tätig war. Noratis plant, den Immobilienbestand bis Ende 2018 weiter zu erhöhen und verstärkt sich deshalb strategiekonform auch personell. Igor Christian Bugarski, CEO von Noratis: "Die beiden erfahrenen Immobilienspezialisten werden zur Umsetzung unserer anspruchsvollen Wachstumsziele beitragen. Wir freuen uns, dass Herr zu Stolberg und Herr Huber unser erfolgreiches Team verstärken." Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führender, spezialisierter Wertentwickler von Bestandswohnungen in Deutschland. Basis des Geschäftsmodells ist das durch laufende Alterung in allen Marktphasen hohe Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Die Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke, profitable Unternehmensentwicklung. Sie zeichnet sich durch wiederkehrende Umsätze und Gewinne aus der Veräußerung entwickelter Immobilien und aus laufenden Mieteinnahmen aus. Dauerhaft ist Noratis am Markt erfolgreich, indem für alle Stakeholder, von Mietern bis zu Finanzierungspartnern und Investoren, Wertpotenziale entwickelt werden. Ansprechpartner Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: noratis@edicto.de 16.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704839 16.07.2018

