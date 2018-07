Als wir unsere letzte Kommentierung zum Thema Zink Ende Juni mit "Das könnte jetzt bitter werden" überschrieben, hatten wir insgeheim noch etwas Hoffnung, dass sich das von uns skizzierte Korrekturszenario nicht in vollem Umfang kreieren würde. Allerdings waren die Vorzeichen nicht zu übersehen… In der betreffenden Kommentierung vom 29.06. hieß es u.a. "[….] In der Zwischenzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...