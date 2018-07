Von der Reform des Insolvenzrechts hatten sich vor allem Verbraucher viel versprochen. Sie sollten nach einer Pleite durch die Reform schneller wieder auf die Beine kommen. Erste Daten sind jedoch ernüchternd.

Die wenigsten Menschen in Deutschland schaffen nach einer Pleite einen vorzeitigen Neustart in ein schuldenfreies Leben. "Die Reform des Insolvenzrechts kommt bei Verbrauchern nicht an", kritisierte Christoph Zerhusen von der Verbraucherzentrale NRW. Nach einer Auswertung der Verbraucherschützer haben weniger als ein Prozent der Betroffenen die Aussicht, nach drei statt der üblichen sechs Jahre ihre restlichen Schulden erlassen zu bekommen. Die Verbraucherzentrale hatte rund 3500 Fälle in ihren Schuldnerberatungsstellen in NRW unter die Lupe genommen.

Besser fällt eine Bilanz der Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel aus, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Danach erreichten 7,7 Prozent der betroffenen Verbraucher bis Ende Juni die sogenannte Restschuldbefreiung schon nach drei Jahren. "Auch knapp acht Prozent sind ...

