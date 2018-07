Ex-Bahnchef Grube erklärte vor zwei Jahren den Beruf des Lokführers wohl verfrüht zum Auslaufmodell. Nun sind Lokführer gefragt wie nie, mehr als 1000 Stellen unbesetzt. Ein Problem für die DB und die Konkurrenz.

André Kleinbölting soll als Vorbild dienen. Der Ex-Lastwagenfahrer hat mit 43 Jahren einen Neuanfang gewagt und lässt sich an der SBB-Cargo-Akademie in Köln zum Lokführer ausbilden. Nach zehn Monaten Umschulung will er im September seine Prüfung ablegen, für die er sich durch die dicken Regelwerke des deutschen Eisenbahnwesens gearbeitet hat. Signalkunde, unzählige Vorschriften und hohe psychische Anforderungen lauten die Hürden auf dem Weg in den Führerstand.

Motivierte Leute wie der Lkw-Fahrer werden händeringend gesucht, nicht nur beim Marktführer Deutsche Bahn, sondern auch bei ihren Konkurrenzbahnen, die inzwischen zu Dutzenden im deutschen Schienennetz unterwegs sind. Zusammen beschäftigten die Unternehmen rund 28.000 Triebfahrzeugführer, wie der einstige Traumberuf im schönsten Bahnerdeutsch heißt. Das Spezialportal "Schienenjobs.de" hat für 2017 Anzeigen für mehr als 1500 Stellen bei 247 verschiedenen Arbeitgebern verzeichnet.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) schätzt die Zahl der bundesweit unbesetzten Stellen auf 1200. Immer wieder fallen wegen Personalmangels Züge aus, zuletzt beispielsweise auf der DB-Strecke zwischen den hessischen Städten ...

