Das Handelsdefizit seines Landes im Vergleich mit den EU-Staaten ist US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge. Da dürften ihn diese Meldung gar nicht freuen: Der Überschuss der EU-Länder ist stark gestiegen.

Mitten im Zollstreit steigt der Überschuss der EU-Länder im Warenhandel mit den USA deutlich. Von Januar bis Mai kletterte er binnen Jahresfrist um rund 14 Prozent auf 54,8 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Die Ausfuhren in die weltgrößte Volkswirtschaft stiegen in den ersten fünf ...

