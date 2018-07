Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Verluste ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Mittag 74,37 US-Dollar und damit 96 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 1,05 Dollar auf 69,96 Dollar.

Am Ölmarkt schaut man auf das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Schließlich soll es dort auch um das Thema Iran gehen. "Sollte es hier zu einer Annäherung kommen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf den Ölpreis haben", schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank.

Möglicherweise werde man auch über Möglichkeiten sprechen, wie das Ölangebot angehoben werden könne, um Angebotsausfälle auszugleichen. Der russische Energieminister hatte bereits verlauten lassen, dass die Ölproduktion stärker angehoben werden könnte als von den Ländern auf dem letzten OPEC-Treffen vereinbart./jsl/tos/fba

AXC0127 2018-07-16/12:27