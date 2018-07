Die Familie Darboven liefert sich einen bizarren Streit um die Nachfolge im Kaffeekonzern. Patriarch Albert will seinen eigenen Sohn ausbooten - und stattdessen Andreas Jacobs adoptieren. Wer ist Alberts Wunsch-Sohn?

Wenn der Hamburger Renn-Club zum Derby-Dinner in das Atlantic Hotel lädt, dann ist das für alle Party-Galopper, die daran teilnehmen dürfen, eine große Ehre. Geladen sind neben vielen Ehrengästen die Besitzer der Pferde, die am Tag darauf beim mit 650.000 Euro dotierten Deutschen Derby starten. So etwa Bankierssohn Helmut von Finck, Pferde-Großbesitzer Jaber Abdullah aus Dubai, der Industrielle Arend Oetker, Merck-Chef Stefan Oschmann oder Ex-Profi-Kicker Mike Hanke.

Auch Andreas Jacobs und Gattin Natalie hatten zugesagt. Doch das Oberhaupt der einstigen Bremer Kaffee-Dynastie Jacobs erschien nicht. Jacobs wollte sich peinliche Fragen der Hamburger High-Society ersparen. Denn wenige Stunden vorher waren die Pläne des Hamburger Kaffee-Königs Albert "Atti" Darboven durchgesickert: Der 83-jährige Patriarch des gleichnamigen Kaffeeunternehmens möchte den 54-jährigen Jacobs adoptieren, weil er seinen eigenen Sohn Arthur Ernesto für unfähig hält. Die Nachricht vom bizarren Adoptionsstreit verbreitete sich wie ein Lauffeuer bei den hanseatischen Millionären und Mächtigen und avancierte zum Tuschelthema auf der Galopprennbahn.

Albert Darboven führt das Hamburger Kaffeeunternehmen J.J. Darboven mit den Marken Idee, Eiles und Mövenpick seit den Sechzigerjahren: Zuletzt mit 320 Millionen Euro Umsatz, 14 Millionen Euro Gewinn und 750 Mitarbeitern. 152 Jahre stolze hanseatische Kaufmannstradition.

Natürlich liefen die Geschäfte schon mal besser. Doch in den vergangenen Jahren ist der Mittelständler aus dem Hamburger Osten von globalen Schwergewichten wie Nestlé (Nespresso, Dolce Gusto, Nescafe) und Jacobs Douwe Egbers JDE (Senseo, Jacobs-Krönung) zermahlen worden. Atti geblieben ist die Tradition, das Prestige, das Ansehen in der Kaffeestadt Hamburg. Und das Vermögen, die Flüge mit dem Hubschrauber zu Polo-Spielen, der Mercedes-S-Klasse samt Chauffeur, die Villa am Elbufer, ein paar Vollblüter in seinem Gestüt Idee am Stadtrand.

"Wir müssen den Ausverkauf unseres Familienunternehmens fürchten"

Doch der Schein trügt. Das offenbart der Brief, den Darbovens 54-jähriger Sohn Arthur Ernesto kurz vor dem Derby veröffentlichte - gemeinsam unterschrieben von seinen zwei Cousins und deren Mutter. "In tiefer Sorge um das Unternehmen", seien sie. "Wir müssen den ...

