Der Boden im Goldpreis ist nah und 2019 steht eine signifikante Erholung an - das jedenfalls glauben die Analysten der ABN Amro. Gold hatte die vergangene Handelswoche in der Nähe eines neuen 12-Monatstiefs beendet und war mit ca. 1.241 USD pro Unze aus dem Handel gegangen. Laut Beobachtern hatte eine höhere Risikobereitschaft an den Aktienmärkten, die US-Börsen verzeichneten neue Hochs, dem Preis des gelben Metalls ...

