Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Eckdaten für das zweite Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Bank habe die Markterwartungen beim Vorsteuergewinn übertroffen, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie ersten Reaktion. Genauer betrachtet sei der Abstand zur Konsensschätzung aufgrund von Sondereffekten aber nicht so groß wie er auf den ersten Blick erscheine. Zudem hätten sich die Kosten weniger gut entwickelt als erhofft. An ihrer grundsätzlichen Einschätzung der Aktie ändere sich daher nichts. Es werde noch lange dauern, bis die Deutsche Bank ihre Renditen steigern könne./mis/edh

Datum der Analyse: 16.07.2018

