Lugano (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100019252 heruntergeladen

werden -



Im vierten Jahr in Folge wurde die Cornèr Bank, basierend auf den

von «The Banker» im Juli 2018 veröffentlichten Statistiken, erneut

zur Nummer eins in der Schweiz in Bezug auf die finanzielle Solidität

gekürt.



Diese Auszeichnung durch die von der Financial Times Group

herausgegebene, renommierte englischsprachige Finanzzeitschrift, die

die Bilanzdaten der weltweit führenden 1'000 Banken analysiert und

vergleicht, ist für die Cornèr Bank, die diese führende Rolle seit

dem Jahr 2015 unverändert einnimmt, von grösster Bedeutung.



Die Aufrechterhaltung dieser Position an der Spitze der Liste der

stabilsten Schweizer Bank bekräftigt die Wirksamkeit der

Geschäftspolitik, einschliesslich der Eigenkapitalausstattung, die

das Finanzinstitut mit Sitz in Lugano seit 1952 verfolgt.



Ihre finanzielle Solidität ermöglicht es der Cornèr Bank, auch

künftig erhebliche Investitionen vorzunehmen, um das Produkt- und

Dienstleistungsangebot für ihre Kundschaft, die in den letzten Jahren

sowohl in der Schweiz als auch im Ausland ein starkes Wachstum

verzeichnet, auch in der digitalen Welt weiter zu verbessern und

auszubauen.



Dank des gesunden Verhältnisses zwischen Wachstum und

Investitionen kann die Cornèr Bank zuversichtlich und optimistisch in

die Zukunft blicken.



Originaltext: Cornèr Banca SA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100019252

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100019252.rss2



Kontakt:

Weitere Informationen: Anna Russo, PR-Verantwortliche

Tel. +41 91 800 53 54 // anna.russo@corner.ch