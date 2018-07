Neun Landesumwelt- und -energieminister fordern in einem Brief von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Mechanismus, mit dem Erneuerbare entlastet und fossile Energieträger stärker belastet werden. Die Zusatzeinnahmen aus dem CO2-Mindestpreis sollten zu Entlastungen bei der EEG-Umlage oder Stromsteuer genutzt werden.Überwiegend grüne Umwelt- und Energieminister aus neun Bundesländern haben die Verteuerung von fossilen Energieträgern gefordert, um stärker CO2-Emissionen einzusparen. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fordern sie die Einführung eines CO2-Mindestpreises, ...

