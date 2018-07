EU-Verbraucherkommissarin Vera Jourova hat eine positive Zwischenbilanz der Volkswagen -Maßnahmen nach dem Diesel-Skandal gezogen. "Volkswagen hat den Aktionsplan weitgehend erfüllt", sagte Jourova am Montag in Brüssel. Rund 80 Prozent der von VW vorgesehenen Updates seien inzwischen erledigt.

Dennoch kritisierte Jourova den Konzern. Die EU-Kommission bedaure, dass VW keine volle Garantie für die erledigten Reparaturen geben wolle. Auch seien die Rückrufquoten in einzelnen EU-Ländern sehr unterschiedlich. In Rumänien etwa liege sie bei nur 36 Prozent. Das Unternehmen habe sich durch eine Strategie "think small" hervorgetan, das einst als Werbeslogan für eines seiner Autos gedient habe./vsr/DP/nas

ISIN DE0007664039

AXC0140 2018-07-16/13:03