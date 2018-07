Die Aktien der Deutschen Bank gewinnen am Montagmorgen gut acht Prozent an Wert: Das Bankhaus hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Damit liegen die Notierungen wieder im zweistelligen Bereich. Der heutige Kurssprung könnte für die Aktien ein Befreiungsschlag sein. Was Anleger jetzt wissen müssen, wohin die Kurse nun laufen können.

