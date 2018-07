Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die zwei Kindsköpfe David (Zac Efron, r.) und Mike (Adam DeVine, 2.v.r.) machen nichts als Ärger. Deswegen sollen die beiden Chaoten zur Hochzeit ihrer Schwester mit ernstzunehmenden Dates erscheinen. Doch die scheinbar unschuldigen Tischdamen Alice (Anna Kendrick, 2.v.l.) und Tatiana (Aubrey Plaza, l.) entpuppen sich bald als die eigentlichen Unruhestifterinnen ... ProSieben zeigt "Mike and Dave Need Wedding Dates" am Sonntag, 22. Juli 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Gemma LaMana



Dieses Bild darf bis 22.07.2018 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2



Bei Fragen:



089/9507-7299