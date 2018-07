Trier (www.fondscheck.de) - In der 28. Kalenderwoche setzte sich die optimistische Grundstimmung an den Finanzmärkten weiter fort, so die Experten von HWB Capital Management.Dabei habe der Fokus der Anleger auf der gut laufenden Weltkonjunktur gelegen, was die jüngsten Sorgen wegen einer Verschärfung der internationalen Handelskonflikte überlagert habe. Die HWB Fonds seien der freundlichen Marktentwicklung gefolgt. Mit dem positiven Wochenergebnis habe der HWB Convertibles Plus (ISIN LU0219189544/ WKN A0EQ1B) seine auch in diesem Jahr überdurchschnittliche Performance bestätigt. Er liege weiterhin unter den besten 10% aller in der Bloomberg-Peergroup zusammengefassten Wandelanleihenfonds. Besonders erfreulich habe sich hierbei die Entwicklung der Neuanlage der Experten in den Online-Händler Shop Apotheke Europe erwiesen, dessen mit 4,5% verzinste Wandelanleihe nach einer erfolgreichen Übernahme (nu3 GmbH) an der Spitze der Wochengewinner rangiere. (Ausgabe vom 14.07.2018) (16.07.2018/fc/a/f) ...

