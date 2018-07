Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vodafone vor Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Pence belassen. Wegen der Entwicklung in Italien und hoher Vorjahreswerte in Spanien dürfte das Europa-Geschäft rückläufig gewesen sein, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Rest dürfte sich robuster entwickelt haben./mis/la Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BH4HKS39