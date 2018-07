Wien (www.aktiencheck.de) - Das Kabinett von Premierministerin Theresa May hat nach langem Gezerre ein Positionspapier dazu veröffentlicht, wie der Ausstieg aus der Europäischen Union (EU) aussehen soll, so die Experten von "FONDS professionell". Für die in London angesiedelten Finanzdienstleister berge das "White Paper" jedoch eine bittere Enttäuschung. ...

