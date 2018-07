Atlanta, GA (ots) - Pindrop, der Pionier für Sicherheit und Authentifizierung in der Sprachkommunikation, stellte heute seine neue, risikobasierte Authentifizierungslösung Pindrop® Express vor. Pindrop Express bietet Funktionen, die direkt in die Carrier-Netzwerke integriert sind, und kann die Telefonnummer eines Kunden überprüfen, noch bevor der Anruf im Callcenter eingeht. Die Lösung trifft eine einfache "Ja oder Nein"-Authentifizierungsentscheidung, und wenn die Nummer gefälscht oder als hoch riskant bekannt ist, wird sie nicht bestätigt.



Dabei geht die Lösung Pindrop Express über die reine Validierung von Telefonnummern hinaus. Sie setzt direkt in den Netzen der Telekombetreiber an, um auf zusätzliche Metadaten zugreifen zu können, und analysiert die Anrufe mit einem proprietären System zur Risikobewertung und Betrugsbekämpfung. Nach der Authentifizierung wird für legitime Kunden ein einmaliger Berechtigungsnachweis erstellt. Pindrop Express sorgt für einen reibungsloseren Prozess, da legitime Anrufe verifiziert werden, weniger Fragen zur wissensbasierten Authentifizierung (KBAs) erforderlich sind und fortschrittliche Self-Service-Transaktionen möglich werden.



So nützt Pindrop Express den Unternehmen



Von Pindrop Express können Unternehmen jeder Größe profitieren. Nach der Integration, für die nur eine einzige API erforderlich ist, rentiert sich die Lösung vom ersten Tag an. Pindrop Express erfordert weder physische Veränderungen noch neue Hardware bei den Kunden und hinterlässt am Kunden-Standort keine Spuren. Alle Anrufe fließen passiv durch die Carrier-Plattform von Pindrop.



Dank Pindrop Express muss die Anrufer-Identität weniger aufwändig geprüft werden, und der Anruf kann anhand der Telefonnummernvalidierung mit hoher Zuverlässigkeit weitergeleitet werden. Bei den meisten Kunden verkürzt sich dank der geringeren Zahl von KBA-Fragen die durchschnittliche Bearbeitungszeit, was letztlich das Kundenerlebnis verbessert. Einem Unternehmen half Pindrop Express, pro Anruf bis zu 44 Sekunden Zeit zu sparen und die Kosten dadurch um fast 1,7 Millionen Euro pro Jahr zu senken.



Pindrop Express bietet eine passive Authentifizierung und Anrufverifizierung, die kein Enrollment erfordert. Die Lösung funktioniert bei jedem Kundenanruf, unabhängig davon, ob die betreffende Person schon einmal angerufen hat oder nicht. Stellt Pindrops ANI- (automatische Nummernidentifikation) Validierungstechnologie fest, dass ein Anruf mit einer echten Nummer getätigt wird, kann das Unternehmen diesen Anrufer schon beim ersten Versuch beschleunigt betreuen. Wenn das Unternehmen den Anrufer identifizieren kann, noch bevor der Anruf eingegangen ist, kann es mehr Self-Service-Optionen anbieten und dadurch die Chancen erhöhen, dass über das Sprachdialogsystem hinaus kein Mitarbeiter eingeschaltet werden muss. Wenn Anrufe auf das Sprachdialogsystem beschränkt bleiben, kann dies durchschnittlich 3 bis 6 Euro pro Anruf sparen.



Um mehr über die Authentifizierung mit Pindrop zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.pindrop.com/solutions/authentication/



