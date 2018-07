Bremen (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



für das DFB-Pokalspiel BSC Hastedt gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag, 19.08.2018, um 18.30 Uhr im Stadion "Platz 11" (am Weser-Stadion), bittet Werder Bremen, als Ausrichter dieser Partie, alle Medienvertreter um Akkreditierung bis Mittwoch, 01.08.2018.



Die DFB-Akkreditierungsformulare können auf WERDER.DE im Bereich "Medien-Service" heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website des BSC Hastedt.



