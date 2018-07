DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Börsen zu Wochenbeginn wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.802,20 -0,04% +3,23% Euro-Stoxx-50 3.450,95 -0,10% -1,51% Stoxx-50 3.077,13 -0,40% -3,17% DAX 12.550,22 +0,08% -2,84% FTSE 7.594,10 -0,88% -0,34% CAC 5.414,39 -0,27% +1,92% Nikkei-225 0,00 0% -0,74% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,88 -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,87 71,01 -1,6% -1,14 +17,6% Brent/ICE 73,85 75,33 -2,0% -1,48 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,45 1.241,52 +0,2% +2,94 -4,5% Silber (Spot) 15,82 15,82 +0,0% +0,00 -6,6% Platin (Spot) 828,05 829,45 -0,2% -1,40 -10,9% Kupfer-Future 2,75 2,77 -0,7% -0,02 -17,4%

Am Ölmarkt geben die Preise nach. Druck auf die Preise dürfte von Medienberichten kommen, wonach die US-Regierung darüber nachdenken könnte, auf Öl aus den strategischen Ölreserven zurückzugreifen, weil die Spritpreise in der wichtigen Urlaubsaison deutlich teurer seien als vor Jahresfrist. Hintergrund von derlei Überlegungen seien die im Herbst anstehenden Zwischenwahlen in den USA. Auch das Treffen zwischen Trump und Putin ist ein Thema am Ölmarkt. Sollte es dabei zwischen beiden Seiten zu einer Annäherung in Sachen Iran kommen, könne dies erhebliche Auswirkungen auf den Ölpreis haben, meint die Commerzbank. Möglicherweise sprächen Trump und Putin aber auch über Möglichkeiten, wie das Ölangebot angehoben werden könne, um Angebotsausfälle auszugleichen.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich ein gut behaupteter Wochenauftakt ab. Anleger blicken dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Gegenstück Wladimir Putin in Helsinki optimistisch entgegen. Die beiden Staatschefs werden voraussichtlich über Rüstungsfragen, die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf und den Ukraine-Konflikt sprechen.

Durchwachsene chinesische Konjunkturdaten haben zwar in Asien die Stimmung etwas getrübt, doch scheint dies nicht auf die Wall Street überzugreifen. In den USA müssen die Märkte Daten zum Einzelhandelsumsatz im Juni, die Mai-Daten zu den Lagerbeständen und den Empire State Manufacturing Index für Juli verarbeiten. Mit der Bank of America hat ein weiteres großes US-Geldhaus über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet und dabei die Erwartungen übertroffen.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage auf der Unternehmensseite zu Wochenbeginn noch etwas dünn, doch wird sich das im Verlauf der Woche ändern. Unter anderem wird Goldman Sachs am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Schon am Montag könnte die Bank eine Personalie bekanntgeben. Die New York Times berichtete am Sonntagabend unter Berufung auf informierte Kreise, dass President David Solomon zum Nachfolger des amtierenden CEO Lloyd Blankfein ernannt werde. Die Aktien von General Electric (GE) und Boeing stehen mit der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough im Blick. GE-Luftfahrtchef David Joyce rechnet nach eigenem Bekunden mit Aufträgen im Umfang von über 15 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Software AG, Ergebnis 2Q

Puma SE, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: +21,0 zuvor: +25,0 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren am Montagmittag knapp im Plus. Überraschend legte am Vormittag die Deutsche Bank vorläufige Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor, die an der Börse sehr gut ankommen. Die Aktie schießt in Folge um 8 Prozent nach oben. Die Berichtssaison nimmt damit bereits an Fahrt auf und dürfte die Kurse auch in den kommenden Tagen bewegen. Ansonsten gibt es mit VTG eine Übernahme im SDAX. Der Schienenlogistiker steht vor der Übernahme durch seinen Großaktionär. Morgan Stanley Infrastructure will den Anteil an VTG erhöhen und hat sich bereits 49 Prozent gesichert. Im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots bietet der Investor 53 Euro je VTG-Aktie in bar. Das ist ein Aufschlag von rund 10 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, der im Handel als eher "mau" eingestuft wird. VTG gewinnen 13 Prozent auf 54,50 Euro und werden damit deutlich über dem Gebot gehandelt. Dialog Semiconductor steigen um 3,7 Prozent. Der Chiphersteller geht nunmehr davon aus, im zweiten Quartal eine Bruttomarge von 48,0 Prozent zu erreichen. Im Mai hatte das Unternehmen eine Bruttomarge nur leicht über der des ersten Quartals von 46,3 Prozent prognostiziert. Drägerwerk geben dagegen 0,2 Prozent nach. Der Medizintechnikkonzern hat im zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ deutlich weniger verdient. SAF Holland notieren nach angepasster Jahresprognose kaum verändert. Der neue Wert für das geplante Umsatzwachstum sei besser, der für die Marge schwächer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.25 Uhr Fr, 18.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1716 +0,25% 1,1696 1,1669 -2,5% EUR/JPY 131,63 +0,26% 131,47 131,15 -2,7% EUR/CHF 1,1696 -0,06% 1,1712 1,1701 -0,1% EUR/GBP 0,8819 -0,19% 0,8834 1,1326 -0,8% USD/JPY 112,35 +0,02% 112,42 112,40 -0,3% GBP/USD 1,3284 +0,41% 1,3239 1,3214 -1,7% Bitcoin BTC/USD 6.532,61 +2,2% 6.380,03 6.277,04 -52,2%

Der Euro legt zum Dollar nach den Gewinnen vom Freitag weiter leicht zu. Hintergrund sei, dass die US-Notenbank in ihrer jüngsten Stellungnahme gegenüber dem US-Kongress "nicht sonderlich aggressiv geklungen habe mit Blick auf eine straffere Geldpolitik", so die Analysten der Unicredit. Sie glauben aber nicht an eine Dauerhaftigkeit dieser Gewinne und raten zur Vorsicht. Schließlich habe die Fed angedeutet, dass sie von schrittweise weiter steigenden Zinsen ausgehe in einem Konjunkturumfeld, das nahe an den anvisierten Zielen liege. US-Notenbankchef Jerome Powell könne bei seinem Auftritt im Lauf der Woche vor dem US-Kongress durchaus "falkenhaft" klingen. Daneben schaut der Markt auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Pendant Wladimir Putin. "Wichtig für den Devisenmarkt wird sein, ob es für ihn Anlass gibt, sich wieder risikoscheuer zu zeigen - sei es aus Gründen der Sicherheits- oder Handelspolitik", so die Commerzbank. Sollten sich die beiden Alphatiere nicht vertragen, könnte das die sicheren Häfen Dollar, Yen und Franken stützen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben im Spannungsfeld des Handelskonflikts zwischen den USA und China und neuer Wachstumsdaten aus China leichter tendiert. Das chinesische BIP-Wachstum zeigte sich im zweiten Quartal mit einer Zunahme um 6,7 Prozent angesichts des andauernden Handelskonflikts zwar widerstandsfähig und fiel wie erwartet aus, allerdings ging das Wachstum der Industrieproduktion im Juni etwas zurück. Für die schwer gebeutelte ZTE-Aktie ging es in Hongkong (Späthandel) um rund 16 Prozent nach oben, nachdem die US-Regierung ihre Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationsriesen aufgehoben und damit wahrscheinlich dessen Niedergang abgewendet hatte. Abwärts ging es mit den Kursen chinesischer Fluggesellschaften. Air China, China Southern und China Eastern verloren zwischen 1,8 und 2,5 Prozent. Belastend wirkte eine Studie von Daiwa, in der vor steigendem Kostendruck und negativen Auswirkungen des weiter zum Dollar nachgebenden Yuan gewarnt wurde. China Resources Gas profitierten dagegen von einer Hochstufung durch die Daiwa-Analysten auf "Outperform" und stiegen um 2,6 Prozent. Erneut abwärts ging es mit den Kursen der Autoaktien, belastet von Sorgen über deren Gemeinschaftsunternehmen mit ausländischen Partnern. Brilliance büßten weitere knapp 3 Prozent ein, nachdem Partner BMW eine separate Vereinbarung für ein Gemeinschaftsunternehmen mit Great Wall unterzeichnet hatte. Für den Kurs des Mercedes-Partners BAIC ging es ebenfalls um rund 3 Prozent nach unten wie auch für Guangzhou Auto, den Partner von Toyota/Honda. Nach Meinung von JL Warren Capital könnte Brilliance das erste frühe Opfer einer stärkeren Öffnung des chinesischen Autosektors für Ausländer werden.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich zu Wochenbeginn tendenziell leicht zurück. Mit Blick auf die nahende Berichtssaison und die damit verbundene Black-Out-Periode dürfte die Primäraktivität grundsätzlich zurückgehen. Das spricht nach Einschätzung der Commerzbank dafür, dass das an die Märkte kommende Angebot keinen Belastungsfaktor für die Spreads darstellt.

Übergeordnet bleibt die Commerzbank vorsichtig: Obwohl sich die Spreads auch im Cash-Segment seit Monatsbeginn erholt haben, halten die Abflüsse aus Credit-Fonds im dritten Quartal an. Die Analysten erwarten in den nächsten Wochen keine Änderung der bisherigen 2018er-Muster; ein Aufleben von Risikoaversion könne rasch weitere Abflüsse auslösen. Ruhige Phasen dürften dagegen kaum große Zuflüsse anlocken, da sich die Skepsis der Anleger gegenüber der Anlageklasse weiter verfestigt habe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank sieht 2Q-Gewinn, Erträge über Konsens

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal dank Ertragssteigerungen und Fortschritten bei der Restrukturierung nach vorläufigen Zahlen die Schätzungen der Analysten "erheblich" übertroffen. Sowohl beim Gewinn vor und nach Steuern als auch bei den Erträgen und den Kapitalquoten habe die Bank im Zeitraum April bis Juni nach eigener Einschätzung wesentlich besser abgeschnitten als von den Analysten im von der Bank zusammengestellten Konsens geschätzt, teilte sie mit.

Krupp-Stiftung sprach mit Kone über Fusion von Thyssen-Aufzugsparte - Zeitung

Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp kommt offenbar nicht zur Ruhe. Die Chefin der Thyssenkrupp-Großaktionärin Krupp-Stiftung, Ursula Gather, hat laut einem Zeitungsbericht mit dem finnischen Aufzugherstellers Kone eine mögliche Fusion der Aufzugssparten ausgelotet. Das erste Treffen zwischen Gather und dem Milliardär und Kone-Mehrheitaktionär Antti Herlin fand demnach bereits vor zwei Jahren in der Villa Hügel statt, schreibt das Handelsblatt ohne Angabe von Quellen.

DHL Express ordert 14 Boeing 777 Frachtflugzeuge für 4,7 Mrd USD

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express hat 14 Frachtflugzeuge des Typs Boeing 777 bestellt. Laut Boeing hat der Auftrag ein Volumen von 4,7 Milliarden US-Dollar gemäß aktuellem Listenpreis. Darüber hinaus hat sich DHL Optionen und Vorkaufsrechte für sieben weitere Flugzeuge gesichert. Die ersten vier Maschinen sollen 2019 geliefert werden.

Delivery Hero vollzieht Umwandlung in SE

Delivery Hero hat die bereits angekündigte Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) vollzogen. Das Unternehmen hat sich zuvor mit den Vertretern der Arbeitnehmer über die Mitbestimmung in der künftigen SE geeinigt, wie der Berliner online Essens-Bestell- und Lieferservice mitteilte. Entsprechend wurden die Kandidaten für den künftigen SE-Aufsichtsrat nominiert.

SAF-Holland senkt Margenprognose, bei Umsatz optimistischer

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat nach einem durchwachsenen zweiten Quartal wegen Mehrkosten für die Restrukturierung in Nordamerika und deutlich gestiegener Rohstoffpreise seine Prognose für die Gewinnmarge gesenkt. Beim Umsatz ist das SDAX-Unternehmen dagegen zuversichtlicher und hob den Ausblick an. Für 2018 erwartet SAF-Holland nun eine bereinigte EBIT-Marge in der Bandbreite von 7,0 bis 8,0 Prozent statt 8,0 bis 8,5 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Nur ein Drittel der US-Unternehmen plant Änderungen wegen Trumps Handelspolitik

Nur rund ein Drittel der US-Industrieunternehmen will wegen der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump seine Pläne in punkto Investitionen, Neueinstellungen und Preissetzung ändern. Die meisten (65 Prozent) sehen aber keinerlei Änderungsbedarf, wie eine Umfrage des US-Industrieverbands ergab. Grund ist demnach vor allem die Steuerreform, die seit Dezember die Abgaben für Firmen kräftig senkt.

Unternehmen aus China kaufen in Europa weniger zu - Studie

Chinesische Unternehmen haben in diesem Jahr in Europa bislang weniger zugekauft als im Vorjahreszeitraum. Das Investitionsvolumen hat sich sogar mehr als halbiert, wie aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervorgeht. In der ersten Jahreshälfte gab es demnach in Europa 12 Prozent weniger Übernahmen und Unternehmensbeteiligungen, die Zahl sank von 126 auf 111.

Airbus erhält Aufträge aus Taiwan und China für A350

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat weitere Aufträge für den Großraumflieger A350 erhalten. Die Taiwanesische Starlux Airlines hat eine Absichtserklärung zum Kauf von 17 Maschinen unterschrieben, wie Airbus anlässlich der Luftfahrtmesse in Farnborough bei London mitteilte. Starlux wolle demnach 12 A350-1000s und fünf A350-900s ordern. Zudem erhielt Airbus einen Auftrag von der chinesischen Sichuan Airlines für 10 A350XWB.

Boeing und Airbus kämpfen mit hoher Auftragslage

Bei Boeing und Airbus haben so viele Bestellungen für neue Flugzeuge in den Büchern, dass sie es kaum schaffen, alle pünktlich zu liefern. Die Hersteller bekommen es deshalb zunehmend mit wütenden Kunden und aufgeschobenen Zahlungen zu tun. Airbus hat in diesem Jahr bisher weniger Flugzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum, obwohl das Unternehmen seinen Kunden 80 Maschinen mehr versprochen hat.

GE-Aviation-Chef erwartet in Farnborough Aufträge über 15 Mrd USD

General Electric (GE) rechnet auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough mit Zuliefereraufträgen in Milliardenhöhe. Er gehe davon aus, dass am Ende der Farnborough Air Show feste Aufträge und Kaufverpflichtungen im Wert von mehr als 15 Milliarden US-Dollar in den Büchern stehen werden, sagte der Chef der Aviation-Sparte, David Joyce, zu Journalisten.

Hedgefonds Hermitage sieht Belege für Geldwäsche durch Danske Bank

Der auf Russland spezialisierte Hedgefonds Hermitage bittet die dänischen Behörden wegen eines möglichen Falls von Geldwäsche um Hilfe. Demnach kam es über eine Tochter der landesgrößten Bank Danske in den vergangenen zehn Jahren zu einer massiven Geldwäsche von gestohlenen Finanzmitteln. Der Hedgefonds - einst der größte in Russland operierende des Westens - beschwert sich darüber, dass russische Kriminelle und Regierungsvertreter rund 9 Milliarden US-Dollar über eine Danske-Tochter transferiert haben.

Morgan Stanley legt Übernahmeangebot für VTG vor

Der Schienenlogistiker VTG steht vor der Übernahme durch seinen Großaktionär. Morgan Stanley Infrastructure will den Anteil an dem im SDAX notierten Konzern weiter erhöhen und hat sich bereits 49 Prozent gesichert. Im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots bietet der Investor laut Mitteilung 53 Euro je VTG-Aktie in bar. Das ist ein Aufschlag von rund 10 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

Orange übernimmt Basefarm Cloud-Computing-Dienstleister

Der französische Telekomkonzern Orange hat die norwegische Basefarm Holding AS erworben, um sich im Bereich Cloud-Computing-Dienste für europäische Unternehmen zu verstärken. Die Orange SA bezahlt 350 Millionen Euro für 100 Prozent von Basefarm, die bei der Unternehmenskundensparte Orange Business Services angesiedelt werden soll. Basefarm ist laut Mitteilung ein führender europäischer Anbieter für Cloud Infrastruktur und -dienstleistungen sowie für das Management geschäftskritischer Anwendungen und Data Analytics.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.