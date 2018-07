Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA und Verbündete fassen Freigabe strategischer Ölreserven ins Auge

Die USA und andere Staaten des Westens erwägen eine allmähliche Freigabe von strategischen Ölbeständen. Das gelte zumindest für den Fall, dass ein neues zusätzliches Angebot einen weiteren heftigen Preisanstieg nicht verhindern könne, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Weiße Haus lotet demnach intensiv aus, ob es sich lohnt, die strategischen Ölreserven anzuzapfen. Zugleich wollen die USA andere Länder zu einer Ausweitung ihrer Förderung bewegen.

Streik auf norwegischen Bohrinseln ausgeweitet

Im Tarifkonflikt in der norwegische Ölbranche erhöht die zuständige Gewerkschaft den Druck. Am Montag traten weitere 881 Bohrinsel-Mitarbeiter in den Streik. Zuvor war eine Vereinbarung zu Löhnen und Pensionen mit den Arbeitgebern gescheitert. Am vergangenen Dienstag traten bereits 700 Mitarbeiter in den Streik, nachdem die Gewerkschaft Safe Vergütungs- und Pensionsvorschläge des Arbeitgeberverbands zurückgewiesen hatte.

Studie: Unternehmen aus China kaufen in Europa weniger zu

Chinesische Unternehmen haben in diesem Jahr in Europa bislang weniger zugekauft als im Vorjahreszeitraum. Das Investitionsvolumen hat sich sogar mehr als halbiert, wie aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervorgeht. In der ersten Jahreshälfte gab es demnach in Europa 12 Prozent weniger Übernahmen und Unternehmensbeteiligungen, die Zahl sank von 126 auf 111.

Nur ein Drittel der US-Unternehmen plant Änderungen wegen Trumps Handelspolitik

Nur rund ein Drittel der US-Industrieunternehmen will wegen der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump seine Pläne in punkto Investitionen, Neueinstellungen und Preissetzung ändern. Die meisten (65 Prozent) sehen aber keinerlei Änderungsbedarf, wie eine Umfrage des US-Industrieverbands ergab. Grund ist demnach vor allem die Steuerreform, die seit Dezember die Abgaben für Firmen kräftig senkt.

Ölpreise im Vorfeld von Trump-Putin-Treffen unter Druck

Die Ölpreise geben ihre Gewinne vom Freitag fast komplett wieder ab. Brent- und WTI-Öl verbilligen sich um rund 1,7 Prozent auf 73,98 bzw. 69,89 Dollar je Barrel. Der Fokus richte sich auf das Treffen von US-Präsident Trump mit Russlands Präsident Putin in Helsinki, heißt es von der Commerzbank. Sollte es dabei zwischen beiden Seiten zu einer Annäherung in Sachen Iran kommen, könne dies erhebliche Auswirkungen auf den Ölpreis haben.

Trump und Putin nehmen Gipfelgespräche in Helsinki auf

Die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, sind am Montag in Helsinki zu ihren Gipfelberatungen zusammengekommen. Er hoffe darauf, dass er eine "außerordentliche Beziehung" zu Putin aufbauen könne, sagte Trump bei der Begrüßung. Kurz vor dem Treffen hatte der US-Präsident erklärt, das Verhältnis zu Russland sei so schlecht wie nie zuvor - er machte dafür allerdings sein eigenes Land verantwortlich.

Europäer empört über Trumps Äußerungen zum "Gegner" Europa

Die EU hat sich empört über die Bezeichnung durch US-Präsident Donald Trump als "Gegner" gezeigt. "Der amerikanische Präsident provoziert, er versucht eine Spaltung der Europäischen Union herbeizuführen", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) in Brüssel. Die EU müsse jetzt Geschlossenheit zeigen, um ernst genommen zu werden. Sie dürfe sich "von diesen teilweise sehr aggressiven, wahrheitswidrigen und nicht sonderlich konstruktiven Beiträgen" Trumps "nicht aus der Ruhe bringen lassen."

CDU-Außenpolitiker Hardt rät zu Gelassenheit mit Trump

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), hat zu einem gelassenen Umgang mit US-Präsident Donald Trump aufgerufen. Er gehe davon aus, dass Trump viele seiner Aussagen nur an die eigenen Anhänger zu Hause richte, sagte Hardt im RBB. "Das sind Menschen, die nicht so viel wissen über Außenpolitik, die vielleicht auch über falsche Informationen verfügen", erklärte Hardt.

Steuerzahlerbund: Einkommensbelastung noch nie höher als heute

Von jedem verdienten Euro bleiben den Bürgern nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler nur 45,7 Cent zur freien Verfügung. Die Volkswirtschaftliche Einkommensbelastungsquote liegt demzufolge 2018 bei voraussichtlich 54,3 Prozent - so hoch wie noch nie. Der von der Organisation auf dieser Basis ermittelte "Steuerzahlergedenktag" liegt auf dieser Basis 2018 am Mittwoch, den 18. Juli und somit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Mai Überschuss 16,5 Mrd EUR (Vj Überschuss 19,3 Mrd EUR)

