IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: QYOU lanciert E-Sport-Format Heads Up Daily (HUD) auf Instagram TV

QYOU lanciert E-Sport-Format Heads Up Daily (HUD)

auf Instagram TV

- QYOU erweitert die Marktpräsenz seines HUD-Formats durch Lancierung des HeadsUpDailyTV-Kanals auf der neuen TV-Plattform von Instagram (IGTV)

- Der neue Kanal steigert den internationalen Vertrieb der Marke HUD und bietet neue Möglichkeiten des Sponsorings

Dublin/Los Angeles/Toronto, 16. Juli 2018 - QYOU Media (TSXV: QYOU OTC: QYOUF) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Marktpräsenz seines HUD-Formats durch die Lancierung von HeadsUpDailyTV auf IGTV, der seit Juni 2018 verfügbaren TV-Plattform von Instagram, weiter ausgebaut hat. IGTV ist bestrebt, seiner mittlerweile 1 Milliarde User umfassenden Community Video-Langformate anzubieten, die für mobile Endgeräte optimiert wurden. Dank der Lancierung auf dieser Plattform wird die globale Präsenz von HUD enorm erweitert. Das junge Publikum der Millennials und der Generation Z erhält damit das beste E-Sport-Unterhaltungs- und Nachrichtenangebot für unterwegs, egal wann und wo es dieses Angebot abrufen möchte.

Seit seiner Markteinführung im vergangenen Jahr ist HUD für sämtliche E-Sport-News und Videospiele der Kanal der Wahl und kann mittlerweile 500.000 Zuseher verbuchen. Zu jeder der täglich ausgestrahlten Episoden von HUD sind interessante Gäste - unter anderem E-Sport-Profis, Spieleentwickler und populäre Streamer auf YouTube und Twitch - eingeladen, die Turniere und Meisterschaften analysieren sowie über E-Sport-Spiele und brandheiße Themen der Gaming-Szene diskutieren. An jedem Tag der Woche werden auf IGTV neue Episoden im vertikalen Videoformat angeboten, die man bequem auf mobilen Geräten ansehen kann.

Der E-Sport hat sich in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Boom entwickelt und wird laut Schätzungen bis zum Jahr 2019 ein internationales Publikum von 427 Millionen Zusehern erreichen. Er erfreut sich vor allem bei den Millennials und bei der Generation Z größter Beliebtheit: 73 Prozent aller internationalen E-Sport-Fans sind unter 35 Jahre alt. Der neue HeadsUpDailyTV-Kanal wird im Vorfeld der größten internationalen E-Sport-Meisterschaft - den International Dota 2 Championships, die im August 2018 über die Bühne gehen - lanciert.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, meint dazu: Der E-Sport ist ein Phänomen, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und HUD hat als wichtigste Unterhaltungs- und Nachrichtenquelle im Zusammenhang mit Spielern und Turnieren hier ganz klar die Nase vorn. HUD ist besonders bei einem jüngeren Publikum beliebt, für das mobile Endgeräte oberste Priorität haben. Es ist daher ein Muss, das Format an Kanäle wie IGTV heranzubringen, um seine Marktpräsenz entsprechend auszubauen. Instagram hat diesen Monat mit seinen aktiven Benutzern die 1-Milliarden-Marke geknackt. Damit eröffnen sich für HUD exzellente Chancen, seinen Benutzerkreis weiter auszubauen und auch die Möglichkeiten des Sponsoring in Zukunft zu erweitern.

HUD hat eine Lizenz für die World Poker Tour (WPT) Distribution USA und ist auch auf Super Channels GINX Esports TV Canada verfügbar.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, SuperChannel und TATA Sky.

Ansprechpartner

Holly Searle

Platform Communications - für QYOU Media -

+44 (0) 207 486 4900

holly@platformcomms.com

Natasha Roberton

VP Marketing, QYOU Media

+49 152 2254 7680

tash@qyoutv.com

Jeff Walker,

Investor Relations - für The QYOU

+ 1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44018

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44018&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584 B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77584B1076

AXC0157 2018-07-16/14:07