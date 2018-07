In Europa ziehen die Preise an. Notenbanker sagen, das sei eine gute Nachricht. Doch das stimmt nicht. Auch eine moderate Inflation frisst Ersparnisse, verzerrt Preise, treibt Verschuldung - und verschärft Ungleichheit.

Klein, niedlich, fast mitleiderregend mutet es an, das Inflationsmonster, das die Herren von der Europäischen Zentralbank (EZB) gefangen haben. Eingepfercht in ein fest verschlossenes Glas, fristet es ein kümmerliches Dasein in einer Schublade unter dem Schreibtisch eines EZB-Mitarbeiters. Heraus aus dem Glas darf es nicht. Denn es könnte wachsen und außer Kontrolle geraten, so wie in den Siebzigerjahren, als das Ungetüm die Kaufkraft vieler Währungen zerstörte. Die Botschaft des Zeichentrickfilms mit dem Inflationsmonster, den die EZB auf ihre Homepage gestellt hat: Inflation ist gefährlich - aber die EZB hat sie im Griff. Was das heißt, erklärt der EZB-Mitarbeiter in dem Film so: "Unser Ziel ist es, die Inflation mittelfristig unter, aber nahe zwei Prozent zu halten."

Gemessen an ihren eigenen Vorgaben, können die Herren aus dem Frankfurter Eurotower derzeit zufrieden sein. Im Juni legte der Preisindex für den Warenkorb eines typischen Haushalts in der Euro-Zone um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. In Deutschland lag die Teuerungsrate sogar bei 2,1 Prozent. Vor allem Energie und Nahrungsmittel haben sich zuletzt spürbar verteuert, der Ölpreis (Brent) etwa kratzt aktuell an der 80-Dollar-Marke. Auf Sicht der nächsten Jahre rechnen die Euro-Hüter mit Inflationsraten von 1,7 Prozent.

Alles bestens also, sollte man meinen. Immerhin hatte die Teuerungsrate vor drei Jahren noch bei null Prozent gelegen und unter Währungshütern die Angst vor Deflation, einem anhaltenden Rückgang des Preisniveaus, aufkommen lassen. Deshalb beschlossen sie, Staatsanleihen zu kaufen und frisches Zentralbankgeld in den Bankensektor zu pumpen. Die Warnungen von Kritikern, die ultralockere Geldpolitik werde die Inflation über den Zielwert hinausschießen lassen, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Gleichzeitig gibt es beim Thema Inflation im öffentlichen Bewusstsein und auch unter Ökonomen einen bemerkenswerten Wandel: Eine gewisse Geldentwertung gilt vielen als ökonomisch erstrebenswert.

Das freilich sei eine gefährliche Entwicklung, warnen stabilitätsorientierte Kollegen. Für den langjährigen EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing etwa gibt es "keinen Grund, die Inflationsrate auf Teufel komm raus nach oben zu treiben". Denn Inflation, auch in geringer Dosierung, kann wie ein schleichendes Gift auf die Wirtschaft wirken. "Inflation führt zur Umverteilung von Einkommen und Vermögen, sie lässt die Schulden und die Vermögensmärkte krebsartig wuchern", warnt Guido Hülsmann, Wirtschaftsprofessor an der Universität im französischen Angers. Warum aber strebt die EZB dann seit 2003 einen Inflationswert von knapp unter zwei Prozent an? Ihr gesetzlicher Auftrag schreibt das nicht vor. Im Gegenteil. Im EU-Vertrag heißt es, die Aufgabe der EZB bestehe darin, "die Preisstabilität zu gewährleisten". Aber ist der Euro stabil, wenn er pro Jahr rund zwei Prozent an Wert verliert? Bedeutet "stabil" im echten Wortsinn nicht: null Prozent Inflation? Die EZB sieht das anders. Die Währungshüter befürchteten bei der Formulierung ihres Inflationsziels 2003, der Beitritt mittel- und osteuropäischer Länder könnte die Teuerung in der Euro-Zone nach oben treiben. Um ein Inflationsziel von null Prozent zu erreichen, hätte in Westeuropa dann Deflation herrschen müssen.

Eine Aufwertung des Geldes aber halten die Währungshüter für die ultimative Katastrophe. Denn Deflation ist schwerer zu bekämpfen als Inflation. Sinkt das Preisniveau, muss die Notenbank den nominalen Leitzins in den Minusbereich drücken, damit der Realzins (Nominalzins minus Inflation) negativ wird und Konjunktur und Preise ankurbelt. Bei negativen Nominalzinsen aber räumen die Menschen ihre Bankkonten, und die Banken trocknen aus. Eine Inflationsrate von zwei Prozent - so die Theorie der EZB - schaffe einen Sicherheitsabstand zur Deflation und halte die Wirtschaft am Laufen. Zudem können sich die Menschen auf einen dauerhaften Anstieg des Preisniveaus um zwei Prozent einstellen und ihn zum Beispiel bei Miet- und Tarifverträgen berücksichtigen.

Fehlentwicklungen und Verzerrungen

