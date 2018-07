1171te Ausgabe der Formationstrader "Sektion US-Märkte & Indizes" US-Leitindex S&P 500 mit weiterem Potential Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Handelswoche ist der Leitindex S&P 500 bis an den wichtigen Widerstand bei 2.800 Punkten heran gelaufen. Die Bullen zeigten weitere Stärke, so dass die Woche direkt am Wochenhoch beendet werden konnte. ...

