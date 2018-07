Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management Limited (LAML) hat den Lazard Global Commodities Fonds aufgelegt, so Lazard Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds zielt darauf ab, starke relative Renditen zu erwirtschaften und damit den Bloomberg Commodity Total Return Index zu übertreffen - bei geringerer Volatilität über die Dauer eines Konjunkturzyklus. Er ist für den Vertrieb in Europa und Asien zugelassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...