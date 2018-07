Brettspiel "Go" erhält Blockchain-Version Russland mit neuer Whitelist von Krypto-Unternehmen Viele Südafrikaner wollen in Kryptowährungen investieren

Kryptowährungen versuchen die Verluste der letzten Woche zu verringern. Am Wochenende waren bei den großen virtuellen Währungen nämlich ziemlich schnelle Anstiege zu beobachten. Die Kapitalisierung des gesamten Marktes liegt über 2,55 Mrd. Dollar, während die Kapitalisierung ohne die bekannteste Kryptowährung Bitcoin bei über 1,45 Mrd. Dollar liegt. Eine interessante Nachricht kommt aus Russland, da es eine neue Whitelist für digitale Währungen gibt. Konzentrieren wir uns zunächst auf eine neue Spielidee. Ein bekanntes Brettspiel namens "Go" soll eine neue Blockchain-Version bekommen. Lee Sedol, einer der namhaftesten Spieler des Spiels, gab bekannt, dass er an einer modernen Version von "Go" arbeite. Ein Spiel namens GoBlock wird in Zusammenarbeit mit einer koreanischen Blockchain-Firma veröffentlicht. Sedol möchte mit der Blockchain-Technologie ein neues System von Auszeichnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...