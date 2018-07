Montega ermöglicht Überrenditen DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Sonstiges Montega ermöglicht Überrenditen 16.07.2018 / 14:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg - 16.07.2018 Mit ALPHA präsentiert Montega seit Mitte 2017 regelmäßig attraktive Investmentideen. Die fundierten Analysen beinhalten dabei in komprimierter Form die wesentlichen Aspekte eines Investment Cases. Insgesamt wurden bislang 14 ALPHA-Studien veröffentlicht. Acht davon hat Montega mittlerweile mit einer durchschnittlichen Rendite von 21% geschlossen, der Zeitraum lag dabei im Schnitt bei 147 Tagen. Die sechs offenen ALPHAs weisen derzeit eine durchschnittliche Performance von rund 5% bzw. eine relative Performance zum CDAX von 7%-Punkten auf. Eine Übersicht der ALPHA-Historie kann bei Montega angefragt werden, die aktuellen Top-Empfehlungen zeigt das Researchhaus zudem regelmäßig unter: https://www.montega.de/alpha-performance/ Neben der Gesamtperformance zeichnet sich ALPHA auch durch die Vielfalt der dargestellten Cases aus. Oberstes Ziel ist es, Investoren deutliche Überrenditen zu ermöglichen. Mit ALPHA-News hat Montega daher kürzlich das modulare Angebot um einen E-Mail-Alert erweitert, der dazu dient, signifikante Kursschwankungen bei ALPHA-Titeln gezielt zur Optimierung der Performance zu nutzen. Die Entwicklung von ALPHA kommentiert Patrick Speck, Vorstand der Montega AG, folgendermaßen: "Mit ALPHA haben wir unsere Positionierung als ausgelagertes Researchhaus gestärkt und gezeigt, dass sich mit unseren Ideen attraktive Renditen erzielen lassen. Nach einem Jahr ALPHA ziehen wir daher eine positive Bilanz und freuen uns auf das Feedback unserer Kunden. Wir haben den Anspruch, auch weiterhin eine hohe ALPHA-Frequenz sicherzustellen. Unser erfahrenes Analystenteam arbeitet daher mit Hochdruck an der Ausarbeitung neuer Investmentideen." Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen rund um ALPHA erhalten möchten, können Sie sich über die Montega-Website www.montega.de für den kostenlosen ALPHA-Newsletter anmelden. Weiterführende Informationen zum Leistungsangebot von Montega erhalten Sie ebenfalls auf der Website unter: http://www.montega.de/angebotsuebersicht/angebot-fuer-investoren Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden Researchhäuser mit einem klaren Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst derzeit rund 70 Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte. Die Firmen-Philosophie ist von unternehmerischem Denken und Handeln geprägt. Die Montega AG ist unabhängig und eigentümergeführt. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices aus Deutschland, England, der Schweiz und Luxemburg. Diese versorgt die Montega AG mit Research-Publikationen, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Analysten des Hauses zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und Midcap-Unternehmen aus. Presse- und Investorenkontakt: Montega AG Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de --- Ende der Pressemitteilung --- +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 16.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 704889 16.07.2018

